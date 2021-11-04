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На территории Лавры священник отобрал телефон у журналиста, который снимал пожар. Полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 19242 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Киеве священнослужитель отобрал телефон у журналиста, который снимал пожар. Правоохранители открыли производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

На территории Лавры священник отобрал телефон у журналиста, который снимал пожар. Полиция открыла производство

Детали

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от журналиста одного из телеканалов о том, что неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности во время освещения события о пожаре на улице Лаврской. В это время на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая приняла заявление у представителя СМИ.

Предварительно правоохранители установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.

“По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 1 Ст. 171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет”, — отметили в полиции.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства инцидента.

Добавим

На видео, которое распространили в соцсетях, видно, что нападение произошло на территории Лавры, где сегодня произошел пожар. Один из священников отобрал у журналиста телефон. А наместник Киево-Печерской Лавры, митрополита Павел настаивал, чтобы корреспонденту ничего не отдавали. Также он отметил, что журналист не имеет права на съемку и его туда не приглашали.

Телефон пообещали вернуть, когда “все будет стерто”.

Как сообщал УНН, в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Пострадали три человека.

Напомним

На съемочную группу “Схем” напали, забрали технику и удалили видео во время интервью с главой “Укрэксимбанка”.

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