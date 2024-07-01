Вражеская атака повредила здание пожарной части в Киевской области, выбиты окна и поврежден потолок, но никто не пострадал, поскольку спасатели находились в укрытии, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Вечером 30 июня враг в очередной раз атаковал Киевскую область. В результате ракетного удара повреждения получило здание пожарно-спасательного подразделения", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Взрывной волной, как указано, выбиты стекла и частично окна, поврежден потолок.

"В момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал", - отметили в ГСЧС.

Обломки вражеских ракет упали в одном из районов Киевщины: есть информация о пострадавших и повреждениях зданий