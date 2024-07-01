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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60354 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Пожежну частину на Київщині пошкоджено внаслідок атаки рф

Київ • УНН

 • 30756 перегляди

Ворожий обстріл пошкодив будівлю пожежної частини на Київщині, пошкодивши вікна та стелю, але ніхто не постраждав, оскільки рятувальники перебували в укритті.

Пожежну частину на Київщині пошкоджено внаслідок атаки рф

Ворожа атака пошкодила будівлю пожежної частини у Київській області, вибито вікна та пошкоджено стелю, але ніхто не постраждав, оскільки рятувальники перебували в укритті, повідомили у понеділок у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

"Увечері 30 червня ворог вчергове атакував Київську область. В результаті ракетного удару пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Вибуховою хвилею, як вказано, вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелю.

"У момент удару рятувальники знаходилися в укритті, ніхто не постраждав", - зазначили у ДСНС.

Уламки ворожих ракет впали в одному із районів Київщини: є інформація про постраждалих та пошкодження будівель30.06.24, 20:40 • 38365 переглядiв

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