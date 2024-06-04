Пожары в Киеве: спасены 2 человека и госпитализирован мужчина без признаков жизни

В столице спасатели ликвидировали 2 пожара и спасли 3 человека. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня в Киеве на улице Василия Порика во время ликвидации возгорания в многоэтажке спасатели спасли двух человек.

Кроме того, на этой улице в многоэтажном доме произошел пожар в квартире на 8 этаже. Во время разведки было обнаружено мужчину без признаков жизни.

Следовательно, после проведения реанимационных мероприятий, пострадавший был госпитализирован в ожоговый центр.

Оба пожара ликвидированы. Причину и обстоятельства этих событий будут устанавливать правоохранители.

В Киеве во время пожара нашли тела двух людей в мусоросборнике многоэтажки во время пожара