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Пожежі в Києві: врятовано 2 людини та госпіталізовано чоловіка без ознак життя

Пожежі в Києві: врятовано 2 людини та госпіталізовано чоловіка без ознак життя

Київ • УНН

 • 61160 перегляди

Рятувальники в Києві загасили дві пожежі, врятували двох людей з багатоповерхівки і госпіталізували одного потерпілого, виявленого під час пожежі в квартирі на 8-му поверсі.

У столиці рятувальники ліквідували 2 пожежі та врятували 3 людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Сьогодні у Києві на вулиці Василя Порика під час ліквідації загоряння в багатоповерхівці рятувальники врятували двох людей.

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Крім того, на цій вулиці у багатоповерховому будинку сталася пожежа у квартирі на 8 поверсі. Під час розвідки було виявлено чоловіка без ознак життя.

Відтак, після проведення реанімаційних заходів, потерпілого було госпіталізовано в опіковий центр.

Обидві пожежі ліквідовані. Причину та обставини цих подій встановлюватимуть правоохоронці.

У Києві під час пожежі знайшли тіла двох людей у сміттєзбірнику багатоповерхівки13.01.24, 12:45 • 38819 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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