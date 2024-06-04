Пожежі в Києві: врятовано 2 людини та госпіталізовано чоловіка без ознак життя
Київ • УНН
Рятувальники в Києві загасили дві пожежі, врятували двох людей з багатоповерхівки і госпіталізували одного потерпілого, виявленого під час пожежі в квартирі на 8-му поверсі.
У столиці рятувальники ліквідували 2 пожежі та врятували 3 людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Сьогодні у Києві на вулиці Василя Порика під час ліквідації загоряння в багатоповерхівці рятувальники врятували двох людей.
Крім того, на цій вулиці у багатоповерховому будинку сталася пожежа у квартирі на 8 поверсі. Під час розвідки було виявлено чоловіка без ознак життя.
Відтак, після проведення реанімаційних заходів, потерпілого було госпіталізовано в опіковий центр.
Обидві пожежі ліквідовані. Причину та обставини цих подій встановлюватимуть правоохоронці.
У Києві під час пожежі знайшли тіла двох людей у сміттєзбірнику багатоповерхівки13.01.24, 12:45 • 38819 переглядiв