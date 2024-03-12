Пожар в приюте для беженцев в Берлине: сгорела палатка где жили более трех сотен украинцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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berlinБерлин
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  126115 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  122993 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114421 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114372 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105338 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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8 марта 2024, 12:44  •  189082 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

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8 марта 2024, 15:00  •  263867 просмотра
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8 марта 2024, 11:48  •  263111 просмотра

Пожар в приюте для беженцев в Берлине: сгорела палатка где жили более трех сотен украинцев

В палаточном городке украинских беженцев на территории бывшего аэропорта Тегель в Берлине произошел масштабный пожар, в результате которого сгорела палатка площадью 1000 квадратных метров, в которой находилось до 380 беженцев, но никто серьезно не пострадал.

Общество •   •  15989 просмотра
Пожар в приюте для беженцев в Берлине: сгорела палатка где жили более трех сотен украинцев

Продолжается спасательная операция, под завалами ищут людей: Зеленский о ракетном ударе рф по Кривому Рогу

Российский ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге привел к гибели 2 человек, более 30 получили ранения, продолжается спасательная операция по поиску людей под завалами.

Война •   •  16528 просмотра
Продолжается спасательная операция, под завалами ищут людей: Зеленский о ракетном ударе рф по Кривому Рогу

В Конгрессе начали сбор подписей за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера

Демократы в Палате представителей США хотят обойти спикера-республиканца Майка Джонсона и заставить проголосовать за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.

политика •   •  16901 просмотра
В Конгрессе начали сбор подписей за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера

США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 300 млн долларов

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, включая несколько армейских тактических ракетных комплексов, что стало первой такой помощью с декабря 2023 года.

Война •   •  17215 просмотра
США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 300 млн долларов

Не только дроны-камикадзе: в Украине активно разрабатывают различные роботизированные системы для Сил обороны

Украина испытала более 50 роботизированных наземных платформ, включая беспилотники-камикадзе, роботов-саперов и беспилотные системы для доставки боеприпасов и эвакуации раненых солдат, и планирует развернуть их на поле боя в ближайшие месяцы.

Война •   •  17694 просмотра
Не только дроны-камикадзе: в Украине активно разрабатывают различные роботизированные системы для Сил обороны

Удар рф по Кривому Рогу: больницы приняли уже более 30 раненых, пятеро - в операционной

Более 30 человек, которые получили ранения в результате ракетного обстрела Кривого Рога, были госпитализированы, в том числе ребенок, 5 из них в операционной.

Война •   •  16837 просмотра
Удар рф по Кривому Рогу: больницы приняли уже более 30 раненых, пятеро - в операционной

Уровень жизни украинских беженцев улучшился в сравнение с 2023 годом

Экономическое благосостояние украинских беженцев улучшилось с мая 2023 года: на 10% уменьшилось количество тех, кто сталкивается с нехваткой еды или одежды, увеличились возможности трудоустройства, а более 60% имеют более высокие доходы, чем до 24 февраля 2022 года.

Общество •   •  21219 просмотра
Уровень жизни украинских беженцев улучшился в сравнение с 2023 годом

Удар рф по Кривому Рогу: предварительно, два человека погибли

Два человека погибли в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  18386 просмотра
Удар рф по Кривому Рогу: предварительно, два человека погибли

Над оккупированным Крымом снова появился самолет-разведчик А-50 - СМИ

российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был замечен в полете над временно оккупированным Крымом, в частности над Севастополем.

Война •   •  24444 просмотра
Над оккупированным Крымом снова появился самолет-разведчик А-50 - СМИ

В Украине запретили пользоваться землями Каховского водохранилища и менять их целевое назначение: детали

Кабинет Министров запретил передачу в собственность, пользование и изменение целевого назначения земель, занятых Каховским водохранилищем, на время действия военного положения и пять лет после его завершения, чтобы предотвратить нецелевое использование и сделать возможным будущее восстановление водохранилища, спущенного в результате российской агрессии.

Война •   •  25645 просмотра
В Украине запретили пользоваться землями Каховского водохранилища и менять их целевое назначение: детали