Пожар в приюте для беженцев в Берлине: сгорела палатка где жили более трех сотен украинцев

В Берлине на месте бывшего аэропорта Тегель вспыхнул масштабный пожар в палаточном городке украинских беженцев. По данным пожарной службы Берлина сгорел цех легкой конструкции площадью около 1000 квадратных метров. Никто из людей не пострадал, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сгорел дом для беженцев, который имел вместимость до 380 человек, однако фактически там проживал 301 человек. Учитывая локацию, этот пожар был виден за несколько километров.

Как сообщили в пожарной части, жители смогли вовремя покинуть цех, где произошло возгорание.

Очень рада, что во время пожара никто не пострадал. ... Охрана действовала быстро и взвешенно, вывела всех в безопасность и таким образом спасла жизнь. Чрезвычайники быстро прибыли на место и потушили пожар. - сказала Сенатор по социальным вопросам Джансел Кизилтепе, которая прибыла в лагерь для беженцев

Представитель пожарной службы заявил, что никто из людей серьезно не пострадал. Однако в полиции отметили, что есть несколько человек с подозрением на отравление дымом.

Причина пожара пока неизвестна.

Жителей сгоревшего холла уже обеспечили альтернативным жильем. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь LAF. В помещении, которое рассчитано на 7000 человек, сейчас проживает около 4500 человек. Поэтому места в лагере достаточно.