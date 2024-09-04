Пожар в нацпарке "Святые горы": огонь уничтожил более 5 тыс. га
Киев • УНН
Огонь в нацпарке "Святые горы" мог возникнуть из-за обстрелов рф или неосторожности. Пожар охватил 5 тыс. га, в том числе 1,5 тыс. га Студинецкого лесничества, пострадало 2 человека.
Пожар в национальном природном парке "Святые Горы" мог возникнуть из-за обстрелов российских войск или неосторожного обращения с огнем. Он быстро распространялся из-за засушливой погоды и сильного ветра, охватив около 5 тысяч гектаров, в частности 1,5 тысячи гектаров Студинецкого лесничества. Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Пожар в национальном природном парке "Святые Горы" мог возникнуть из-за обстрелов рф или из-за неосторожного обращения с огнем,
Он рассказывает, что из-за засушливой погоды и сильного ветра - огонь быстро распространялся.
Еще одним проблемным моментом, с которым сталкиваются спасатели Харьковщины - это наличие взрывоопасных предметов оставленных врагом. Поэтому, работа проводится с пиротехническими группами. Огонь уничтожил около 5 тыс. га и распространился на территории Студинецкого лесничества, огонь охватил около 1,5 тыс га,
По его словам, на месте работает штаб по ликвидации этого пожара, привлечено очень много сил ГСЧС из разных областей Украины.
Пожар распространился на село Студено, в результате чего пострадали 2 человека, один из них - спасатель, у него ожог глаз, он находится на амбулаторном лечении,
Напомним
В Донецкой области пожар в национальном природном парке "Святые Горы" уничтожил 1500 га леса и перекинулся на жилые дома ближайших сел.