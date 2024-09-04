Пожар в нацпарке "Святые горы": огонь уничтожил более 5 тыс. га

Пожар в национальном природном парке "Святые Горы" мог возникнуть из-за обстрелов российских войск или неосторожного обращения с огнем. Он быстро распространялся из-за засушливой погоды и сильного ветра, охватив около 5 тысяч гектаров, в частности 1,5 тысячи гектаров Студинецкого лесничества. Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Пожар в национальном природном парке "Святые Горы" мог возникнуть из-за обстрелов рф или из-за неосторожного обращения с огнем, - сказал Хорунжий.

Он рассказывает, что из-за засушливой погоды и сильного ветра - огонь быстро распространялся.

Еще одним проблемным моментом, с которым сталкиваются спасатели Харьковщины - это наличие взрывоопасных предметов оставленных врагом. Поэтому, работа проводится с пиротехническими группами. Огонь уничтожил около 5 тыс. га и распространился на территории Студинецкого лесничества, огонь охватил около 1,5 тыс га, - говорит Хорунжий.

По его словам, на месте работает штаб по ликвидации этого пожара, привлечено очень много сил ГСЧС из разных областей Украины.

Пожар распространился на село Студено, в результате чего пострадали 2 человека, один из них - спасатель, у него ожог глаз, он находится на амбулаторном лечении, - добавил Хорунжий.

Напомним

В Донецкой области пожар в национальном природном парке "Святые Горы" уничтожил 1500 га леса и перекинулся на жилые дома ближайших сел.