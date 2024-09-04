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Пожежа у нацпарку "Святі гори": вогонь знищив понад 5 тис. га

Пожежа у нацпарку "Святі гори": вогонь знищив понад 5 тис. га

Київ • УНН

 • 12163 перегляди

Вогонь у нацпарку "Святі гори" міг виникнути через обстріли рф або необережність. Пожежа охопила 5 тис. га, зокрема 1,5 тис. га Студинецького лісництва, постраждало 2 особи.

Пожежа в національному природному парку "Святі Гори" могла виникнути через обстріли російських військ або необережне поводження з вогнем. Вона швидко поширювався через посушливу погоду та сильний вітер, охопивши близько 5 тисяч гектарів, зокрема 1,5 тисячі гектарів Студинецького лісництва. Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Пожежа в національному природному парку "Святі Гори" могла виникнути через обстріли рф або через необережне поводження з вогнем,

- сказав Хорунжий.

Він розповідає, що через посушливу погоду та сильний вітер - вогонь швидко розповсюджувався.

Ще одним проблемним моментом, з яким стикаються рятувальники Харківщини — це наявність вибухонебезпечних предметів залишених ворогом. Тому, робота проводиться з піротехнічними групами. Вогонь знищив близько 5 тис. га і розповсюдився на території Студинецького лісництва, вогонь охопив близько 1,5 тис га,

- каже Хорунжий.

За його словами, на місці працює штаб з ліквідації цієї пожежі, залучено дуже багато сил ДСНС з різних областей України.

Пожежа розповсюдилась на село Студено, внаслідок чого постраждало 2 особи, одна із них — рятувальник, у нього опік очей, він перебуває на амбулаторному лікуванні,

- додав Хорунжий.

Нагадаємо 

У Донецькій області пожежа в національному природному парку "Святі Гори" знищила 1500 га лісу та перекинулася на житлові будинки найближчих сіл.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Суспільство

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