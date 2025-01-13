Пожар в Лос-Анджелесе мог начаться после более раннего пожара, предположительно от новогоднего фейерверка - WP
Киев • УНН
Пожар Палисейдс в Калифорнии мог возникнуть из следов предыдущего пожара, вызванного новогодними фейерверками. Федеральные следователи проводят расследование на месте возгорания.
Пожар Палисейдс (Palisades Fire), который опустошил округ Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, мог снова вспыхнуть от следов, оставшихся от предыдущего пожара, предположительно вызванного фейерверками, запущенными в канун Нового года, сообщает The Washington Post, пишет УНН.
Детали
Анализ фотографий, видео, спутниковых снимков и радиопереговоров, а также интервью с очевидцами, проведенные The Post, дает новые доказательства того, что пожар Палисейдс начался в районе, где пожарные часами использовали вертолеты, чтобы сбить пламя на шесть дней раньше.
В последние дни в этот район приезжали следователи из федеральных агентств и ведомств штата, которые опрашивали жителей и искали доказательства - в том числе вокруг следа от пожара, произошедшего накануне Нового года, - того, что вызвало возгорание.
Анализ The Post показал, что "новый пожар начался в непосредственной близости от старого пожара, что повышает вероятность повторного возгорания пожара накануне Нового года, что может произойти в ветреную погоду", говорят эксперты.
С самого начала пожара во вторник власти знали, что дым начал виднеться на участке хребта Темескал в горах Санта-Моника, где, по мнению жителей, произошел более ранний пожар, вызванный фейерверком, пишет издание.
При этом чиновники заявили, что установление причины может длиться недели или месяцы.
Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: Эвакуированные могут вернуться домой не раньше четверга13.01.25, 06:16 • 18187 просмотров