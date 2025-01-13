Пожежа в Лос-Анджелесі могла початися після ранішої пожежі, імовірно, від новорічного феєрверку - WP
Київ • УНН
Пожежа Палісейдс у Каліфорнії могла виникнути зі слідів попередньої пожежі, спричиненої новорічними феєрверками. Федеральні слідчі проводять розслідування на місці займання.
Пожежа Палісейдс (Palisades Fire), яка спустошила округ Лос-Анджелес в американському штаті Каліфорнія, могла знову спалахнути від слідів, що залишилися від попередньої пожежі, імовірно спричиненої феєрверками, запущеними напередодні Нового року, повідомляє The Washington Post, пише УНН.
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Аналіз фотографій, відео, супутникових знімків і радіопереговорів, а також інтерв'ю з очевидцями, проведені The Post, дає нові докази того, що пожежа Палісейдс почалася в районі, де пожежники годинами використовували гелікоптери, щоб збити полум'я на шість днів раніше.
Останніми днями в цей район приїжджали слідчі з федеральних агентств і відомств штату, які опитували жителів і шукали доказів - у тому числі навколо сліду від пожежі, що сталася напередодні Нового року, - того, що викликало загоряння.
Аналіз Post The показав, що "нова пожежа почалася у безпосередній близькості від старої пожежі, що підвищує ймовірність повторного займання пожежі напередодні Нового року, що може статися у вітряну погоду", кажуть експерти.
З самого початку пожежі у вівторок влада знала, що дим почав виднітися на ділянці хребта Темескал у горах Санта-Моніка, де, на думку жителів, сталася більш рання пожежа, спричинена феєрверком, пише видання.
При цьому чиновники заявили, що встановлення причини може тривати тижні чи місяці.
Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі: Евакуйовані можуть повернутися додому не раніше четверга13.01.25, 06:16 • 30481 перегляд