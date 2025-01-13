Пожежа в Лос-Анджелесі могла початися після ранішої пожежі, імовірно, від новорічного феєрверку - WP

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 12855 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 25920 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 50484 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 103822 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 129922 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 127227 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 144582 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173220 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220101 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176285 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 103674 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 109549 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 142639 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 125823 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 102583 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 12910 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 43158 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 197663 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 195560 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 326835 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 15578 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 19664 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 67301 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 95449 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 91385 перегляди
Актуальне
Пожежа в Лос-Анджелесі могла початися після ранішої пожежі, імовірно, від новорічного феєрверку - WP

Пожежа в Лос-Анджелесі могла початися після ранішої пожежі, імовірно, від новорічного феєрверку - WP

Київ • УНН

 • 27579 перегляди

Пожежа Палісейдс у Каліфорнії могла виникнути зі слідів попередньої пожежі, спричиненої новорічними феєрверками. Федеральні слідчі проводять розслідування на місці займання.

Пожежа Палісейдс (Palisades Fire), яка спустошила округ Лос-Анджелес в американському штаті Каліфорнія, могла знову спалахнути від слідів, що залишилися від попередньої пожежі, імовірно спричиненої феєрверками, запущеними напередодні Нового року, повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Аналіз фотографій, відео, супутникових знімків і радіопереговорів, а також інтерв'ю з очевидцями, проведені The Post, дає нові докази того, що пожежа Палісейдс почалася в районі, де пожежники годинами використовували гелікоптери, щоб збити полум'я на шість днів раніше.

Останніми днями в цей район приїжджали слідчі з федеральних агентств і відомств штату, які опитували жителів і шукали доказів - у тому числі навколо сліду від пожежі, що сталася напередодні Нового року, - того, що викликало загоряння.

Аналіз Post The показав, що "нова пожежа почалася у безпосередній близькості від старої пожежі, що підвищує ймовірність повторного займання пожежі напередодні Нового року, що може статися у вітряну погоду", кажуть експерти.

З самого початку пожежі у вівторок влада знала, що дим почав виднітися на ділянці хребта Темескал у горах Санта-Моніка, де, на думку жителів, сталася більш рання пожежа, спричинена феєрверком, пише видання.

При цьому чиновники заявили, що встановлення причини може тривати тижні чи місяці.

Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі: Евакуйовані можуть повернутися додому не раніше четверга13.01.25, 06:16 • 30481 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
the-washington-postThe Washington Post
kaliforniiaКаліфорнія
los-andzhelesЛос-Анджелес

Звернутися з питань розміщення реклами