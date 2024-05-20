Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона
Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф
В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега
Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго
Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: ранены три человека
Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением
В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, из-за новых взрывов попаданий в инфраструктуру не фиксировали
Китай ввел санкции против еще трех оборонных концернов США
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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона
Из-за обломков сбитого вражеского беспилотника в лесном хозяйстве Золочевского района Львовской области вспыхнул пожар, который охватил почти 1 гектар, прежде чем пожарные и работники лесхоза потушили его без жертв.
Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф
Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области российского информатора, который передавал координаты позиций украинских военных для подготовки "прорывной" атаки на Покровском направлении - одном из самых горячих участков фронта.
В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега
Еще одного утопленника нашли в 10 метрах от румынского берега в реке Тиса, это уже восьмой такой случай с начала мая.
Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго
Благодаря потеплению и солнечной погоде дефицит электроэнергии несколько уменьшился, но все еще остается значительным, что обусловливает необходимость почасовых графиков отключения электроэнергии с 18:00 до 24:00 и импорта из 5 стран.
Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: ранены три человека
Три человека получили ранения в результате российских обстрелов 7 населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки, повреждены 45 гражданских объектов.
Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением
Украинское правительство ввело политику поддержки бизнеса, позволив компаниям, которые импортируют более 30% энергии, избегать ограничений на потребление электроэнергии, а также упростило процедуры создания резервных автономных мощностей по производству энергии для повышения конкурентоспособности на рынке ЕС.
В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 беспилотников Shahed и 2 российских разведывательных беспилотника Orlan-10 на юге.
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Декларация депутата от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Геннадия Мазура изъята из публичного доступа из-за неопределенных "мер безопасности", примененных в отношении него.
Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, из-за новых взрывов попаданий в инфраструктуру не фиксировали
Ночью враг атаковал Полтавскую область двумя группами БПЛА, но попаданий в гражданские объекты или объекты критической инфраструктуры не было, жертв и разрушений не зафиксировано.
Китай ввел санкции против еще трех оборонных концернов США
Китай ввел санкции против еще трех американских оборонных компаний - оборонного и космического подразделений Boeing, General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems - за поставки оружия в Тайвань.