Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона

Во Львовской области из-за обломков сбитого вражеского беспилотника в лесном хозяйстве вспыхнул пожар, который охватил почти 1 гектар, прежде чем пожарные и работники лесхоза потушили его, сообщил в понедельник глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

По уточненной информации, в результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника на лесничестве в Золочевском районе начался пожар. Площадь возгорания охватила почти 1 гектар леса. Пожар потушили. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет - написал Козицкий в соцсетях.

Возгорание, по его словам, тушили пожарные и работники лесничества. Всего - 25 человек. Привлекали три единицы спецтехники и цистерну.

"Спасибо нашим воинам противовоздушной обороны, которые не допустили, чтобы "шахеды" атаковали жилые дома и объекты критической инфраструктуры во Львовской области", - отметил он.

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