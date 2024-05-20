Во Львовской области ночью уничтожили 3 "шахеда", инфраструктура не пострадала

Три вражеских ударных дрона типа Shahed были уничтожены во Львовской области в ночь на 20 мая, не вызвав жертв и повреждений инфраструктуры, сообщил в понедельник глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Во время ночных тревог на Львовщину залетели три вражеских беспилотника типа "шахед". Их уничтожили силами и средствами противовоздушной обороны нашей области. Жертв или пострадавших во Львовской области нет. Объекты критической и гражданской инфраструктуры не пострадали - написал Козицкий в соцсетях.

По его словам, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью