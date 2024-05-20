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На Львівщині вночі знищили 3 "шахеди", інфраструктура не постраждала

На Львівщині вночі знищили 3 "шахеди", інфраструктура не постраждала

Київ • УНН

 • 20243 перегляди

Три ворожі безпілотники "Шахед" були знищені силами протиповітряної оборони у Львівській області під час нічного чергування, не спричинивши жодних жертв та пошкоджень інфраструктури.

Три ворожі ударні дрони типу Shahed були знищені у Львівській області у ніч на 20 травня, не спричинивши жодних жертв та пошкоджень інфраструктури, повідомив у понеділок голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

Під час нічних тривог на Львівщину залетіли три ворожі безпілотники типу "шахед". Їх знищили силами та засобами протиповітряної оборони нашої області. Жертв чи постраждалих у Львівській області немає. Обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури не постраждали

- написав Козицький у соцмережах.

З його слів, системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Усі 29 ворожих "шахедів" знищено у небі над Україною вночі20.05.24, 08:08 • 33798 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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