На Львівщині вночі знищили 3 "шахеди", інфраструктура не постраждала

Три ворожі ударні дрони типу Shahed були знищені у Львівській області у ніч на 20 травня, не спричинивши жодних жертв та пошкоджень інфраструктури, повідомив у понеділок голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

Під час нічних тривог на Львівщину залетіли три ворожі безпілотники типу "шахед". Їх знищили силами та засобами протиповітряної оборони нашої області. Жертв чи постраждалих у Львівській області немає. Обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури не постраждали