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Пожежа у лісгоспі на Львівщині сталася через уламки ворожого дрона

Пожежа у лісгоспі на Львівщині сталася через уламки ворожого дрона

Київ • УНН

 • 15355 перегляди

Через уламки збитого ворожого безпілотника в лісовому господарстві Золочівського району Львівської області спалахнула пожежа, яка охопила майже 1 гектар, перш ніж пожежники та працівники лісгоспу загасили її без жертв.

У Львівській області через уламки збитого ворожого безпілотника в лісовому господарстві спалахнула пожежа, яка охопила майже 1 гектар, перш ніж пожежники та працівники лісгоспу загасили її, повідомив у понеділок голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі почалася пожежа. Площа займання охопила майже 1 гектар лісу. Пожежу загасили. Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, немає

- написав Козицький у соцмережах.

Займання, з його слів, гасили вогнеборці та працівники лісництва. Всього – 25 людей. Залучали три одиниці спецтехніки і цистерну.

"Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які не допустили, щоб "шахеди" атакували житлові будинки та обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", - зазначив він.

На Львівщині вночі знищили 3 "шахеди", інфраструктура не постраждала20.05.24, 08:30 • 20243 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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