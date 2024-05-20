Пожежа у лісгоспі на Львівщині сталася через уламки ворожого дрона
Київ • УНН
Через уламки збитого ворожого безпілотника в лісовому господарстві Золочівського району Львівської області спалахнула пожежа, яка охопила майже 1 гектар, перш ніж пожежники та працівники лісгоспу загасили її без жертв.
У Львівській області через уламки збитого ворожого безпілотника в лісовому господарстві спалахнула пожежа, яка охопила майже 1 гектар, перш ніж пожежники та працівники лісгоспу загасили її, повідомив у понеділок голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі почалася пожежа. Площа займання охопила майже 1 гектар лісу. Пожежу загасили. Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, немає
Займання, з його слів, гасили вогнеборці та працівники лісництва. Всього – 25 людей. Залучали три одиниці спецтехніки і цистерну.
"Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які не допустили, щоб "шахеди" атакували житлові будинки та обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", - зазначив він.
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