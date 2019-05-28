Отчет ООН о жизни в КНДР: лишение средств к существованию, коррупция, репрессии

КИЕВ. 29 мая. УНН. Жители Северной Кореи вынуждены платить взятки, чтобы выжить. Об этом говорится в отчете ООН по правам человека, основанном на информации от 214 человек, которые бежали из страны в 2017 и 2018 годах, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.