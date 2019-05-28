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Отчет ООН о жизни в КНДР: лишение средств к существованию, коррупция, репрессии

Киев  •  УНН

 • 28750 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Жители Северной Кореи вынуждены платить взятки, чтобы выжить. Об этом говорится в отчете ООН по правам человека, основанном на информации от 214 человек, которые бежали из страны в 2017 и 2018 годах, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Для жителей Северной Кореи жизнь - это ежедневная борьба за выживание в "порочном круге лишений, коррупции и репрессий", - говорится в отчете.

Северная Корея отрицает выводы отчета и называет отчет "политически мотивированным".

Государство не обеспечивает доступ к базовым потребностям и в течение, толкая граждан в теневую экономику, говорится в отчете, сообщают СМИ.

"Право на еду, здравоохранение, приют, работу, свободу передвижения и свободу являются универсальными и неотъемлемыми, однако в Северной Корее они в основном зависят от способности лиц давать взятки государственным чиновникам", - говорит Мишель Башеле, Комиссионер ООН по по правам человека.

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Работа, которую предоставляет государство недостаточна для выживания, говорится в отчете. Когда же граждане пытаются проводить простую рыночную деятельность, их задерживают и арестовывают. Например, запрещено передвигаться по стране без разрешения. Угроза арестом позволяет госслужащим Кореи требовать взятки, говорится в отчете.

"Наш отчет является яркой иллюстрацией того, насколько важно, чтобы правительство решало основные проблемы прав человека. Только тогда врожденная коррупция, превалирует во всех аспектах жизни может быть эффективно преодолен", - отмечает Башеле.

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Как сообщал УНН, российские ведомства прорабатывают вопрос о безвозмездной гуманитарной поставки в КНДР 50 000 тонн пшеницы по запросу Пхеньяна.

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