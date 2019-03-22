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ООН потрібно 9 млн доларів для реалізації гуманітарних проектів в КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Всесвітній продовольчій програмі (ВПП) ООН необхідні додаткові 9 млн доларів для реалізації гуманітарних проектів в КНДР в першому півріччі 2019 року. Як повідомляє в п'ятницю телеканал KBS, про це заявив журналістам представник ВПП, передає УНН.

ООН потрібно 9 млн доларів для реалізації гуманітарних проектів в КНДР

“На рішення продовольчої проблеми в Північній Кореї вже отримано 19,3 млн доларів, однак необхідно додатково ще близько 9 млн доларів для того, щоб допомогу могли отримати всі вразливі верстви населення”, — відзначило джерело.

За його словами, велику проблему для гуманітарних операцій представляють також санкції проти КНДР, які перешкоджають постачанню в країну різної продукції, яка необхідна для проектів ВПП, а також розподілу гуманітарних вантажів серед місцевих жителів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Компанії Сінгапуру продовжують постачати предмети розкоші в КНДР в обхід санкцій

У лютому 2019 року Продовольча і сільськогосподарська організація ООН повідомила, що гуманітарна ситуація в КНДР останнім часом значно погіршилася у зв’язку з посухою, повенями та іншими стихійними лихами, повторявшимися протягом останніх шести років.

Як повідомляв УНН, в Уганді понад 160 людей отруїлися після вживання зернових культур, які розповсюджуються Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

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