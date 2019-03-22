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ООН нужно 9 млн долларов для реализации гуманитарных проектов в КНДР

Киев • УНН

 • 9199 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН необходимы дополнительные 9 млн долларов для реализации гуманитарных проектов в КНДР в первом полугодии 2019 года. Как сообщает в пятницу телеканал KBS, об этом заявил журналистам представитель ВПП, передает УНН.

ООН нужно 9 млн долларов для реализации гуманитарных проектов в КНДР

"Решение продовольственной проблемы в Северной Корее уже получено 19,3 млн долларов, однако необходимо дополнительно еще около 9 млн долларов для того, чтобы помощь могли получить все уязвимые слои населения", - отметил источник.

По его словам, большую проблему для гуманитарных операций представляют также санкции против КНДР, которые препятствуют снабжению в страну различной продукции, которая необходима для проектов ВПП, а также распределения гуманитарных грузов среди местных жителей.

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В феврале 2019 года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что гуманитарная ситуация в КНДР в последнее время значительно ухудшилась в связи с засухой, наводнениями и другими стихийными бедствиями, повторявшимися течение последних шести лет.

Как сообщал УНН, в Уганде более 160 человек отравились после употребления зерновых культур, которые распространяются Всемирной продовольственной программой ООН.

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