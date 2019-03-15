Компанії Сінгапуру продовжують постачати предмети розкоші в КНДР в обхід санкцій

“Експерти ООН надали фотографії з Пхеньяна, де були виявлені товари з етикеткою торгової компанії OCN”, — вказується в доповіді. Спочатку представники компанії заперечували цей факт, однак, “пізніше визнали, що товари на початку прямували в Китай, звідки переправлялися на північ Корейського півострова”, йдеться в документі.

Міжнародні експерти також виявили в Пхеньяні товари і іншої сінгапурської компанії T Specialist International. Представники також стверджували, що поставки спочатку призначалися для Кіпру, але потім через китайських посередників потрапляли в Пхеньян.

Рік тому ці дві компанії вже потрапили до уваги ООН, коли було встановлено, що вони поставляли в КНДР в обхід міжнародних санкцій предмети розкоші аж до липня 2017 року. Транзакції обсягом понад 2 млн доларів імовірно проводилися з створеного компаніями рахунки в банку в КНДР на реквізити T Specialist в Сінгапурі в період між 2011 і 2014 роками. Прокуратура Сінгапуру в середині 2018 року пред’явила звинувачення директору двох компаній Ену Кхену Ва в незаконних поставках в КНДР товарів класу люкс, а також фінансових махінаціях на суму понад 95 млн доларів.

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