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Компании Сингапура продолжают поставлять предметы роскоши в КНДР в обход санкций

Киев • УНН

 • 8343 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Две сингапурские компании продолжают поставки в Пхеньян предметов роскоши в обход санкций Совета Безопасности ООН. Такой вывод содержится в докладе Комитета Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР, выдержки из которого публикует газета The Straits Times, передает УНН.

Компании Сингапура продолжают поставлять предметы роскоши в КНДР в обход санкций

“Эксперты ООН предоставили фотографии из Пхеньяна, где были обнаружены товары с этикеткой торговой компании OCN”, — указывается в докладе. Первоначально представители компании отрицали данный факт, однако, “позднее признали, что товары в начале направлялись в Китай, откуда переправлялись на север Корейского полуострова”, говорится в документе.

Международные эксперты также обнаружили в Пхеньяне товары и другой сингапурской компании T Specialist International. Представители также утверждали, что поставки первоначально предназначались для Кипра, но затем через китайских посредников попадали в Пхеньян.

Год назад эти две компании уже попали во внимание ООН, когда было установлено, что они поставляли в КНДР в обход международных санкций предметы роскоши вплоть до июля 2017 года. Транзакции объемом более 2 млн долларов предположительно производились с созданного компаниями счета в банке в КНДР на реквизиты T Specialist в Сингапуре в период между 2011 и 2014 годами. Прокуратура Сингапура в середине 2018 года предъявила обвинения директору двух компаний Эну Кхэну Ва в незаконных поставках в КНДР товаров класса люкс, а также финансовых махинациях на сумму более 95 млн долларов.

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