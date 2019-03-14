Суд залишив під вартою другу підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Суд Малайзії відмовився в четвер зняти звинувачення з громадянки В’єтнаму Доан Тхі Хионг в навмисному вбивстві Кім Чен Нама — старшого брата лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
За даними агентства, жінка залишиться під вартою, де вона знаходиться вже більше двох років.
У понеділок суд задовольнив прохання державного обвинувача і зняв всі звинувачення з іншого підозрюваної, 26-річної громадянки Індонезії Сіті Айшу. Дівчина була звільнена з-під варти безпосередньо в будівлі суду, а незабаром повернулася на батьківщину. Прокурори наполягали, що жінки знали про підготовку вбивства, і просили для них смертну кару. Адвокати впевнені, що дівчата не знали про плани отруєння, а брали участь лише в розіграші, який знімається на приховану камеру.
Кім Чен Нам був убитий в аеропорту Куала-Лумпура 13 лютого 2017 року. За повідомленнями поліції, він скаржився на сильне запаморочення, розповівши, що хтось бризнув йому в обличчя невідомою рідиною, після чого втік. Влада Малайзії заявила, що смерть наступила в результаті впливу забороненої нервово-паралітичної речовини VX.
Майже відразу ж після злочину крім дівчат був затриманий громадянин КНДР, якого згодом відпустили у зв’язку з відсутністю доказів і відразу ж депортували. Малайзійська поліція вважає, що ще четверо північнокорейських громадян покинули Куала-Лумпур в день інциденту і знаходяться в Пхеньяні. Вони були оголошені в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.
Нагадуємо, КНДР продовжує використання установок зі збагачення урану, розташованих в науково-дослідному ядерному комплексі в Йонбьоні.