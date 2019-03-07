КНДР продовжує збагачення урану у військових цілях - розвідка Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. КНДР продовжує використання установок зі збагачення урану, розташованих в науково-дослідному ядерному комплексі в Йонбьоні. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на дані Національної розвідувальної служби (НРС) Республіки Корея, передає УНН.
“Відомо, що установки по збагаченню урану продовжували нормальну роботу ще перед недавнім самітом лідерів КНДР і США”, — наводить агентство слова директора НРК Со Хун.
Раніше південнокорейська розвідка повідомляла, що КНДР з кінця 2018 року не використовує п’ятимегаватний ядерний реактор в Йонбьоні, з відпрацьованих паливних стрижнів, які отримують на ньому, при переробці виходить від від 5 до 7 кг збройового плутонію на рік. Для виробництва однієї атомної бомби потрібно 6 кг цього матеріалу, який розщеплюється.
У той же час Со Хун повідомив, що НРС зафіксувала активне пересування вантажівок в дослідницькому центрі в районі Саним в передмісті Пхеньяну. Вважається, що саме там виробляються декілька моделей балістичних ракет КНДР, включаючи міжконтинентальну “Хвасон-15”.
Як зазначав УНН, експерти повідомили про відновлювальні роботи на ракетному полігоні в КНДР.