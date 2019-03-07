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КНДР продолжает обогащение урана в военных целях - разведка Южной Кореи

КНДР продолжает обогащение урана в военных целях - разведка Южной Кореи

Киев  •  УНН

 • 8060 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. КНДР продолжает использование установок по обогащению урана, расположенных в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбёне. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея, передает УНН.

“Известно, что установки по обогащению урана продолжали нормальную работу еще перед недавним саммитом лидеров КНДР и США”, — приводит агентство слова директора НРС Со Хун.

Ранее южнокорейская разведка сообщала, что КНДР с конца 2018 года не использует пятимегаваттный ядерный реактор в Йонбёне, из получаемых на котором отработанных топливных стержней при переработке выходит от от 5 до 7 кг оружейного плутония в год. Для производства одной атомной бомбы требуется 6 кг этого расщепляемого материала.

В то же время Со Хун сообщил, что НРС засекла активное передвижение грузовиков в исследовательском центре в районе Саным в пригороде Пхеньяна. Считается, что именно там производятся несколько моделей баллистических ракет КНДР, включая межконтинентальную “Хвасон-15”.

Как отмечал УНН, эксперты сообщили о восстановительных работах на ракетном полигоне в КНДР.

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