Суд оставил под стражей вторую подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

По данным агентства, женщина останется под стражей, где она находится уже более двух лет.

В понедельник суд удовлетворил просьбу гособвинителя и снял все обвинения с другой подозреваемой, 26-летней гражданки Индонезии Сити Айшу. Девушка была освобождена из-под стражи непосредственно в здании суда, а вскоре вернулась на родину. Прокуроры настаивали, что женщины знали о подготовке убийства, и просили для них смертную казнь. Адвокаты уверены, что девушки не знали о планах отравления, а участвовали лишь в розыгрыше, снимаемом на скрытую камеру.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.

Почти сразу же после преступления помимо девушек был задержан гражданин КНДР, которого впоследствии отпустили в связи с отсутствием улик и сразу же депортировали. Малайзийская полиция считает, что еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и находятся в Пхеньяне. Они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Напоминаем, КНДР продолжает использования установок по обогащению урана, расположенных в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбёне.