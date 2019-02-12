КНДР попросила у РФ 50 тисяч тонн пшениці у подарунок

Косачев зазначив, що зараз це питання опрацьовують відповідні відомства і висловив надію, що рішення буде знайдене.

Він повідомив, що з урахуванням “традиційних дружніх зв’язків між двома країнами і народами” Росія продовжує надавати гуманітарне сприяння КНДР — як з лінії міжнародних організацій, так і на двосторонній основі. “По лінії Всесвітньої продовольчої програми ООН наші зобов’язання обчислюються 8 млн доларів на минулі і поточний роки. Ці зобов’язання будуть виконані в повному обсязі”, — сказав Косачев.

Характеризуючи стан торгово-економічних відносин Росії і КНДР, сенатор зазначив, що вони знаходяться “явно не на підйомі”.

Як повідомляв УНН, у КНДР знайшли таємну ракетну штаб-квартиру.