КНДР попросила у РФ 50 тысяч тонн пшеницы в подарок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Российские ведомства прорабатывают вопрос о безвозмездной гуманитарной поставке в КНДР 50 тысяч тонн пшеницы по запросу Пхеньяна. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает УНН со ссылкой на сообщение агентства ТАСС.
Косачев отметил, что сейчас этот вопрос прорабатывают соответствующие ведомства и выразил надежду, что решение будет найдено.
Он сообщил, что с учетом “традиционных дружественных связей между двумя странами и народами” Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие КНДР — как по линии международных организаций, так и на двухсторонней основе. “По линии Всемирной продовольственной программы ООН наши обязательства исчисляются 8 млн долларов на прошлые и текущий годы. Эти обязательства будут выполнены в полном объеме”, — сказал Косачев.
Характеризуя состояние торгово-экономических отношений России и КНДР, сенатор отметил, что они находятся “явно не на подъеме”.
Как сообщал УНН, в КНДР нашли тайную ракетную штаб-квартиру.