Звіт ООН про життя в КНДР: позбавлення засобів для існування, корупція, репресії

КИЇВ. 29 травня. УНН. Мешканці Північної Кореї змушені платити хабарі, щоб вижити. Про це йдеться у звіті ООН з прав людини, заснованому на інформації від 214 осіб, які втекли з країни в 2017 та 2018 роках, передає УНН із посиланням на Голос Америки.