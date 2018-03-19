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Поезд с токсичными материалами сошел с рельсов в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Чиновники в американском штате Кентукки сообщили, что поезд сошел с рельс и жителей возле места происшествия попросили эвакуироваться, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Поезд сошел с рельсов в округе Скотт в воскресенье ночью, примерно в 24 километрах к северу от Лексингтона.

Сообщается, что капитан окружного управления предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Роберт Дункан сообщил, что для эвакуации в начальную школу жителей, живущих в трейлерных городках недалеко от места происшествия, были отправлены автобусы.

Он добавил, что эвакуация является мерой предосторожности из-за потенциально токсичных материалов. Он не смог ответить, какими именно были эти вещества.

О пострадавших информации пока нет.

Несколько свидетелей сообщили о громком взрыве, а затем увидели большой пожар возле железнодорожных путей.

Напомним, поезд столкнулся с локомотивом в Словакии.

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