Поезд с токсичными материалами сошел с рельсов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Чиновники в американском штате Кентукки сообщили, что поезд сошел с рельс и жителей возле места происшествия попросили эвакуироваться, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Поезд сошел с рельсов в округе Скотт в воскресенье ночью, примерно в 24 километрах к северу от Лексингтона.
Сообщается, что капитан окружного управления предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Роберт Дункан сообщил, что для эвакуации в начальную школу жителей, живущих в трейлерных городках недалеко от места происшествия, были отправлены автобусы.
Он добавил, что эвакуация является мерой предосторожности из-за потенциально токсичных материалов. Он не смог ответить, какими именно были эти вещества.
О пострадавших информации пока нет.
Несколько свидетелей сообщили о громком взрыве, а затем увидели большой пожар возле железнодорожных путей.
Напомним, поезд столкнулся с локомотивом в Словакии.