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Поїзд з токсичними матеріалами зійшов з рейок в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Посадовці в американському штаті Кентуккі повідомили, що потяг зійшов з рейок і жителів біля місця події попросили евакуюватися, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Поїзд зійшов з рейок в окрузі Скотт в неділю вночі, приблизно в 24 кілометрах на північ від Лексінгтона.

Повідомляється, що капітан окружного управління попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій Роберт Дункан повідомив, що для евакуації в початкову школу жителів, що живуть в трейлерних містечках недалеко від місця події, були відправлені автобуси.

Він додав, що евакуація є запобіжним засобом через потенційно токсичні матеріали. Він не зміг відповісти, якими саме були ці речовини.

Про постраждалих інформації поки немає.

Кілька свідків повідомили про гучний вибух, а потім побачили велику пожежу біля залізничних колій.

Нагадаємо, поїзд зіткнувся з локомотивом у Словаччині.

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