Поїзд з токсичними матеріалами зійшов з рейок в США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Посадовці в американському штаті Кентуккі повідомили, що потяг зійшов з рейок і жителів біля місця події попросили евакуюватися, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Поїзд зійшов з рейок в окрузі Скотт в неділю вночі, приблизно в 24 кілометрах на північ від Лексінгтона.
Повідомляється, що капітан окружного управління попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій Роберт Дункан повідомив, що для евакуації в початкову школу жителів, що живуть в трейлерних містечках недалеко від місця події, були відправлені автобуси.
Він додав, що евакуація є запобіжним засобом через потенційно токсичні матеріали. Він не зміг відповісти, якими саме були ці речовини.
Про постраждалих інформації поки немає.
Кілька свідків повідомили про гучний вибух, а потім побачили велику пожежу біля залізничних колій.
Нагадаємо, поїзд зіткнувся з локомотивом у Словаччині.