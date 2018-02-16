Поезд Киев - Ужгород начнет курсировать в два раза чаще

“С 17 февраля этого года поезд № 29 Киев — Ужгород будет курсировать ежедневно вместо через день. Спрос на пассажирские перевозки в направлении Ужгорода уверенно растет, поэтому мы решили увеличить периодичность курсирования 29-го поезда и посмотреть, как он будет заполняться”, — сообщил и. о. председателя правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

Отмечается, что поезд № 29 Киев — Ужгород отправляется из Киева в 21:08 и прибывает в Ужгород в 09:20. В обратном направлении отправление в 22:03 и прибытие в столицу в 10:16.

Остановки предусмотрены на станциях Бердичев, Чуднов-Волынское, Шепетовка-1, Львов и Мукачево.

Напомним, пассажирооборот в 2017 году вырос на 7,4%: активнее всего украинцы пользовались авиационным и железнодорожным транспортом.