Поїзд Київ – Ужгород курсуватиме вдвічі частіше
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Із 17 лютого 2018 року поїзд № 29 Київ – Ужгород курсуватиме вдвічі частіше, передає УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
“Від 17 лютого цього року поїзд № 29 Київ — Ужгород курсуватиме щоденно замість через день. Попит на пасажирські перевезення в напрямку Ужгорода впевнено зростає, тому ми вирішили збільшити періодичність курсування 29-го поїзда й подивитися, як він буде заповнюватися”, — повідомив в. о. голови правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов.
Зазначається, що поїзд № 29 Київ — Ужгород вирушає з Києва о 21:08 та прибуває до Ужгорода о 09:20. У зворотному напрямку відправлення о 22:03 та прибуття до столиці о 10:16.
Зупинки передбачені на станціях Бердичів, Чуднів-Волинське, Шепетівка-1, Львів та Мукачеве.
Нагадаємо, пасажирооборот у 2017 році зріс на 7,4%: найактивніше українці користувалися авіаційним та залізничним транспортом.