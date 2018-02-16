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Поїзд Київ – Ужгород курсуватиме вдвічі частіше

Поїзд Київ – Ужгород курсуватиме вдвічі частіше

Київ • УНН

 • 9868 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Із 17 лютого 2018 року поїзд № 29 Київ – Ужгород курсуватиме вдвічі частіше, передає УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

“Від 17 лютого цього року поїзд № 29 Київ — Ужгород курсуватиме щоденно замість через день. Попит на пасажирські перевезення в напрямку Ужгорода впевнено зростає, тому ми вирішили збільшити періодичність курсування 29-го поїзда й подивитися, як він буде заповнюватися”, — повідомив в. о. голови правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов.

Зазначається, що поїзд № 29 Київ — Ужгород вирушає з Києва о 21:08 та прибуває до Ужгорода о 09:20. У зворотному напрямку відправлення о 22:03 та прибуття до столиці о 10:16.

Зупинки передбачені на станціях Бердичів, Чуднів-Волинське, Шепетівка-1, Львів та Мукачеве.

Нагадаємо, пасажирооборот у 2017 році зріс на 7,4%: найактивніше українці користувалися авіаційним та залізничним транспортом.

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