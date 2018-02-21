Поезд "Киев-Ровно" от 27 февраля будет курсировать ежедневно
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. С 27 февраля региональный поезд №793/794 Киев - Ровно - Киев будет курсировать ежедневно, а не через день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба "Укрзализныци".
"Поезд будет отправляться из Киева в 07:55 и прибывать в Ровно в 14:28. В обратном направлении отправление в 15:05 и прибытие в столицу в 21:36. Путешествие продлится более 6:00. На пути следования поезд будет останавливаться в Фастове, Бердичеве, Шепетовке, Здолбунове и других городах", - говорится в сообщении.
Стоимость проезда составит от 74 до 86 грн в зависимости от дня недели путешествия: во вторник и среду - самое дешевое, а в пятницу и воскресенье - дороже.
Напомним, продажу билетов на даты после 25 марта пока приостановили из-за корректировки графика движения поездов в связи с переходом на летнее время.