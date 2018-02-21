Поїзд "Київ-Рівне" від 27 лютого курсуватиме щоденно
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. З 27 лютого регіональний поїзд №793/794 Київ – Рівне – Київ курсуватиме щоденно замість через день. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-служба "Укрзалізниці".
"Поїзд відправлятиметься з Києва о 07:55 та прибуватиме до Рівного о 14:28. У зворотному напрямку відправлення о 15:05 та прибуття до столиці о 21:36. Подорож триватиме понад 6 годин. На шляху прямування поїзд зупинятиметься у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові та інших містах", - йдеться в повідомленні.
Вартість проїзду становитиме від 74 до 86 грн залежно від дня тижня подорожі: у вівторок та середу – найдешевше, а в п’ятницю та неділю – найдорожче.
Нагадаємо, продаж квитків на дати після 25 березня наразі призупинено, через коригування графіку руху поїздів у зв'язку із переходом на літній час.