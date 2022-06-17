Повторения сценария не будет: военный эксперт объяснил, почему “Азот” нельзя сравнивать с “Азовсталью”

Из-за постоянных обстрелов россией, в бомбоубежищах “Азота” заблокированы 540-560 человек, заявил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк. В ООН также отметили, что ситуация в бункерах завода становится все более угрожающей, поскольку у людей заканчиваются продовольствия и медикаменты. Насколько реальным является повторение сценария “Азовстали” на северодонецком предприятии, в комментарии УНН объяснил военный эксперт Олег Жданов.

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“Нельзя проводить аналогию с заводом “Азовсталь”, потому что город Северодонецк, в том числе, и промзона, где находится предприятие “Азот”, не находится в полном окружении и на большом удалении наших войск. Да, снабжение очень сильно затруднено, но оно есть, и связь с “большой землей», как говорят – тоже есть. Никакого окружения, на сегодня, в Северодонецке нет”, – объяснил эксперт.

Кроме того, у командования украинской армии есть возможность снабжать защитников Северодонецка, что означает большие шансы на мощную оборону, а в дальнейшем, и победу за весь город, добавляет эксперт. Днем ранее в Генштабе заявили, что несмотря на то, что российские оккупанты уничтожили четыре моста через Северский Донец, силы обороны определили основной, и несколько запасных вариантов обеспечения поставок к защитникам Северодонецка.

Еще одна причина, по которой сценарий “Азовстали” нереален, заключается в том, что под контролем украинской армии находится соседний Лисичанск. Как отмечает эксперт, пока не взят Лисичанск, о полном окружении Северодонецка не может идти речи. Если в Мариуполе было заблокированное Азовское море, то река Северский Донец позволяет организовать переправу и снабжение, несмотря на разрушенные мосты. Жданов отмечает, что основной проблемой на данный момент является эвакуация мирных жителей, которые находятся в бомбоубежищах завода.

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“Там находятся и наши военнослужащие, находятся и мирные граждане. Мирных граждан там намного меньше, чем было в Мариуполе. Но дело в том, что людям говорили о необходимости эвакуации. А теперь, когда ситуация стала критической, нет возможности их эвакуировать. Но, тем не менее, мы их не бросаем, они находятся под защитой наших военных”, – считает эксперт.

По мнению специалиста, именно наличие мирного населения на заводе добавляет нагрузки военным, поскольку им приходится обеспечивать гражданских продовольствием и медикаментами, которые сейчас заканчиваются. “Но в целом, ситуация под контролем. Руководство быстро ориентируется при возникающих обстоятельствах, и находит решения. Потому, угрозы полного уничтожения со стороны россии, на сегодняшний день нет”, – резюмировал эксперт.

Добавим

Как сообщил, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, в ближайшее время российские оккупанты будут пытаться взять под полный контроль Северодонецк. С этой целью враг совершает артиллерийские массированные удары по подразделениям ВСУ.