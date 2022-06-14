В убежищах "Азота" в Луганской области находится более 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В бомбоубежищах объединения "Азот" в Северодонецке Луганской области под постоянными обстрелами российских оккупантов остаются примерно 540-560 гражданских. Об этом сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк, передает УНН.
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"Определенные запасы (еды – ред.) на "Азоте" созданы. На "Азоте" находится около 540-560 человек, которые скрываются в убежищах. Враг фактически разбирает на запчасти наше крупнейшее предприятие", - рассказал Стрюк.
Детали
По его словам, российские войска не прекращают попыток штурмовать Северодонецк.
"Идут уличные бои, тактически где-то наши ВСУ оттесняют врага, где-то они благодаря своим штурмовым усилиям и огромному количеству живой силы пытаются оттеснить наши войска, поэтому ситуация меняется каждый час. Был определенный успех, дальше оттеснили нас немного, поэтому ситуация контролируема, но достаточно тяжелая", - сказал Стрюк.
Кроме того, он сообщил, что, несмотря на то, что разрушены все три моста, пути сообщения с городом существуют.
Дополнение
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ситуация в Северодонецке Луганской области крайне обострена, российские оккупанты уничтожают многоэтажки и объекты "Азота", "Стеклопластика".
Российские оккупанты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем. Все мосты, ведущие в областной центр разрушены, поэтому эвакуация и подвоз гумгрузов невозможны.