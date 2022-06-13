Окупанти зруйнували всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька. Евакуація та підвезення гумвантажів - неможливі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські окупанти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем. Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано, тому евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
Цитата
«Пропагандисти «лнр» заявили, що вони повністю контролюють Сєвєродонецьк, але це неправда. Частина міста все одно контролюються українськими захисниками. Більш того, якби вони повністю контролювали місто, то в них би там не гинули російські солдати. Але зруйнували всі мости. Доїхати, довезти щось в місто вже на сьогодні повністю неможливо, евакуація неможлива», - розповів Гайдай.
Деталі
На запитання чи знищенні мости покращують позиції російської армії, Гайдай відповів: «Враховуючи те що ще досі тривають бої в Сєвєродонецьку, то для російської армії – це плюс в тому, що важко постачати зброю або резерви, важко, але не неможливо, все одно це можливо зробити».
За його словами, окупанти контролюють 70-80% Сєвєродонецька.
«Вони більшість міста контролюють, реально - 70-80%. Але їх заяви що вони контролюють все, що вони все місто оточили, що всі в облозі - це брехня», - зазначив Гайдай.
Окрім того, він повідомив, що у разі швидкого вигнання рашистів із Сєвєродонецька - поновити комунікації до зими не вдасться.
«Я не знаю, як будуть розвиватись події в військовому плані, якщо все ж таки вдасться зачистити місто і звільнити його - тоді щось будемо думати. Але відновити інфраструктуру повністю до зими неможливо. Єдине можливо тільки ставити гармати, які будуть в наметах просто тримати температуру, а так все розбите. Ні з водою, ні з електрикою, з усім будуть величезні проблеми», - розповів Гайдай.
Доповнення
Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти активно застосовують артилерію, реактивні системи залпового вогню і наразі контролюють центр міста Сєвєродонецьк.