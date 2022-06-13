Окупанти зруйнували всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька. Евакуація та підвезення гумвантажів - неможливі

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«Пропагандисти «лнр» заявили, що вони повністю контролюють Сєвєродонецьк, але це неправда. Частина міста все одно контролюються українськими захисниками. Більш того, якби вони повністю контролювали місто, то в них би там не гинули російські солдати. Але зруйнували всі мости. Доїхати, довезти щось в місто вже на сьогодні повністю неможливо, евакуація неможлива», - розповів Гайдай.

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На запитання чи знищенні мости покращують позиції російської армії, Гайдай відповів: «Враховуючи те що ще досі тривають бої в Сєвєродонецьку, то для російської армії – це плюс в тому, що важко постачати зброю або резерви, важко, але не неможливо, все одно це можливо зробити».

За його словами, окупанти контролюють 70-80% Сєвєродонецька.

«Вони більшість міста контролюють, реально - 70-80%. Але їх заяви що вони контролюють все, що вони все місто оточили, що всі в облозі - це брехня», - зазначив Гайдай.

Окрім того, він повідомив, що у разі швидкого вигнання рашистів із Сєвєродонецька - поновити комунікації до зими не вдасться.

«Я не знаю, як будуть розвиватись події в військовому плані, якщо все ж таки вдасться зачистити місто і звільнити його - тоді щось будемо думати. Але відновити інфраструктуру повністю до зими неможливо. Єдине можливо тільки ставити гармати, які будуть в наметах просто тримати температуру, а так все розбите. Ні з водою, ні з електрикою, з усім будуть величезні проблеми», - розповів Гайдай.

Доповнення

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти активно застосовують артилерію, реактивні системи залпового вогню і наразі контролюють центр міста Сєвєродонецьк.