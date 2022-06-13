Оккупанты разрушили все мосты, что ведут в Северодонецк. Эвакуация и подвоз гумгрузов - невозможны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем. Все мосты, что ведут в областной центр разрушены, поэтому эвакуация и подвоз гумгрузов невозможны. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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«Пропагандисты «лнр» заявили, что они полностью контролируют Северодонецк, но это неправда. Часть города все равно контролируется украинскими защитниками. Более того, если бы они полностью контролировали город, то в них бы там не гибли русские солдаты. Но разрушили все мосты. Доехать, довезти что-то в город уже на сегодняшний день полностью невозможно, эвакуация невозможна, - рассказал Гайдай.
Детали
На вопрос улучшают ли позиции русской армии уничтожении мосты, Гайдай ответил: «Учитывая то, что до сих пор продолжаются бои в Северодонецке, то для русской армии – это плюс в том, что трудно поставлять оружие или резервы, трудно, но не невозможно, все равно это можно сделать».
По его словам, оккупанты контролируют 70-80% Северодонецка.
«Они большинство города контролируют, реально – 70-80%. Но их заявления что они контролируют все, что они весь город окружили, что все в осаде – это ложь», – отметил Гайдай.
Кроме того, он сообщил, что в случае быстрого изгнания рашистов из Северодонецка – возобновить коммуникации до зимы не удастся.
«Я не знаю, как будут развиваться события в военном плане, если все же удастся зачистить город и освободить его – тогда что-нибудь будем думать. Но восстановить инфраструктуру полностью до зимы невозможно. Единственное возможно только ставить там пушки, которые будут в палатках просто удерживать температуру, а так все разбито. Ни с водой, ни с электричеством, со всем будут огромные проблемы», - рассказал Гайдай.
Дополнение
Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык сообщил, что на Северодонецком направлении российские оккупанты активно применяют артиллерию, реактивные системы залпового огня и сейчас контролируют центр города Северодонецк.