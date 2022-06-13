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Оккупанты разрушили все мосты, что ведут в Северодонецк. Эвакуация и подвоз гумгрузов - невозможны

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем. Все мосты, что ведут в областной центр разрушены, поэтому эвакуация и подвоз гумгрузов невозможны. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

«Пропагандисты «лнр» заявили, что они полностью контролируют Северодонецк, но это неправда. Часть города все равно контролируется украинскими защитниками. Более того, если бы они полностью контролировали город, то в них бы там не гибли русские солдаты. Но разрушили все мосты. Доехать, довезти что-то в город уже на сегодняшний день полностью невозможно, эвакуация невозможна, - рассказал Гайдай.

Детали

На вопрос улучшают ли позиции русской армии уничтожении мосты, Гайдай ответил: «Учитывая то, что до сих пор продолжаются бои в Северодонецке, то для русской армии – это плюс в том, что трудно поставлять оружие или резервы, трудно, но не невозможно, все равно это можно сделать».

По его словам, оккупанты контролируют 70-80% Северодонецка.

«Они большинство города контролируют, реально – 70-80%. Но их заявления что они контролируют все, что они весь город окружили, что все в осаде – это ложь», – отметил Гайдай.

Кроме того, он сообщил, что в случае быстрого изгнания рашистов из Северодонецка – возобновить коммуникации до зимы не удастся.

«Я не знаю, как будут развиваться события в военном плане, если все же удастся зачистить город и освободить его – тогда что-нибудь будем думать. Но восстановить инфраструктуру полностью до зимы невозможно. Единственное возможно только ставить там пушки, которые будут в палатках просто удерживать температуру, а так все разбито. Ни с водой, ни с электричеством, со всем будут огромные проблемы», - рассказал Гайдай.

Дополнение

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык сообщил, что на Северодонецком направлении российские оккупанты активно применяют артиллерию, реактивные системы залпового огня и сейчас контролируют центр города Северодонецк.

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