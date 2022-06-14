У Сєвєродонецьку ситуація вкрай загострена - голова ОВА

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«Штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості. Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького «Азоту» та «Склопластику». Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися», - написав Гайдай у Telegram.

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Він зазначив, що є багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту.

«Утім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався», - додав Гайдай.

За його словами, активні бойові дії 13 червня також мали місце на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка.

«Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два. Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону», - написав Гайдай.

Окрім того, він повідомив, що на підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи.

«Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське», - зазначив голова ОВА.

Доповнення

Російські окупанти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем. Усі мости, що ведуть до обласного центру, зруйновано, тому евакуація та підвезення гумвантажів неможливі.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти активно застосовують артилерію, реактивні системи залпового вогню і наразі контролюють центр міста Сєвєродонецьк.