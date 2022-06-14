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В Северодонецке ситуация крайне обострена - глава ОВА

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Ситуация в Северодонецке в Луганской области крайне обострена, российские оккупанты уничтожают многоэтажки и объекты "Азота", "Стеклопластика". Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

«Штурм города продолжается уже которые сутки подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности. Мы имеем еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого «Азота» и «Стеклопластика». Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться», - написал Гайдай в Telegram.

Детали

Он отметил, что много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести до самого фундамента.

«Впрочем, наступление в районе Метелкиного у них не удалось», - добавил Гайдай.

По его словам, активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырково – Николаевка.

«Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горском – два. Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона», - написал Гайдай.

Кроме того, он сообщил, что на усиление врага подошли еще две батальонные тактические группы.

«Россияне пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское», - отметил глава ОВА.

Дополнение

Российские оккупанты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем. Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены, поэтому эвакуация и подвоз гумгрузов невозможны.

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что на Северодонецком направлении российские оккупанты активно применяют артиллерию, реактивные системы залпового огня и сейчас контролируют центр города Северодонецк.

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