У сховищах "Азоту" на Луганщині перебуває понад 500 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У бомбосховищах об’єднання "Азот" у Сєвєродонецьку Луганської області під постійними обстрілами російських окупантів залишаються приблизно 540-560 цивільних. Про це повідомив керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк, передає УНН.
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"Певні запаси (їжі – ред.) на "Азоті" створені. На "Азоті" перебуває десь близько 540-560 осіб, які переховуються у сховищах. Ворог фактично розбирає на запчастини наше найбільше підприємство", - розповів Стрюк.
Деталі
За його словами, російські війська не припиняють намагань штурмувати Сєвєродонецьк.
"Йдуть вуличні бої, тактично десь наші ЗСУ відтискують ворога, десь вони завдяки своїм штурмовим зусиллям і величезній кількості живої сили намагаються відтиснути наші війська, тому ситуація змінюється щогодини. Був певний успіх, далі відтіснили нас трохи, тому ситуація контрольована, але досить важка", - сказав Стрюк.
Окрім того, він повідомив, що попри те, що зруйновані усі три мости, шляхи сполученням с містом існують.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ситуація у Сєвєродонецьку на Луганщині вкрай загострена, російські окупанти нищать багатоповерхівки та об’єкти "Азоту", "Склопластику".
Російські окупанти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем. Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано, тому евакуація та підвезення гумвантажів неможливі.