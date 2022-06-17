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Повторення сценарію не буде: військовий експерт пояснив, чому "Азот" не можна порівнювати з "Азовсталлю"

Повторення сценарію не буде: військовий експерт пояснив, чому "Азот" не можна порівнювати з "Азовсталлю"

Київ • УНН

 • 453631 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Останнім часом у ЗМІ та соціальних мережах активно порівнюють хімічний завод “Азот”, розташований у Сєвєродонецьку, з металургійним комбінатом “Азовсталь”, який став уже символом боротьби проти російської агресії.

Через постійні обстріли росією, в бомбосховищах “Азоту” заблоковані 540-560 осіб, заявив керівник ВДА Сєвєродонецька Олександр Стрюк. В ООН також зазначили, що ситуація в бункерах заводу стає все більш загрозливою, оскільки у людей закінчуються продовольства та медикаменти. Наскільки реальним є повторення сценарію “Азовсталі” на північнодонецькому підприємстві, у коментарі УНН пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Цитата

“Не можна проводити аналогію із заводом “Азовсталь”, тому що місто Сєвєродонецьк, у тому числі, і промзона, де знаходиться підприємство “Азот”, не перебувають у повному оточенні і на великому видаленні від наших військ. Так, постачання дуже сильно ускладнене, але воно є, і зв'язок з “великою землею", як кажуть, – теж є. Ніякого оточення, на сьогодні, у Сєвєродонецьку немає”, – пояснив експерт.

Крім того, командування української армії має можливість постачати захисників Сєвєродонецька, що означає великі шанси на потужну оборону, а надалі, і перемогу у всьому місті, додає експерт. Днем раніше в Генштабі заявили, що незважаючи на те, що російські окупанти знищили чотири мости через Сіверський Донець, сили оборони визначили основний і кілька запасних варіантів забезпечення поставок до захисників Сєвєродонецька

Ще одна причина, через яку сценарій “Азовсталі” нереальний, полягає в тому, що під контролем української армії знаходиться сусідній Лисичанськ. Як зазначає експерт, поки не взято Лисичанськ, про повне оточення Сєверодонецька не може йтися. Якщо в Маріуполі було заблоковане Азовське море, то річка Сіверський Донець дозволяє організувати переправу та постачання, незважаючи на зруйновані мости. Жданов зазначає, що основною проблемою зараз є евакуація мирних жителів, які перебувають у бомбосховищах заводу.

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“Там і наші військовослужбовці, перебувають і мирні громадяни. Мирних громадян там набагато менше, ніж було у Маріуполі. Але річ у тому, що людям говорили про необхідність евакуації. А тепер, коли ситуація стала критичною, немає можливості їх евакуювати. Але, тим не менш, ми їх не кидаємо, вони знаходяться під захистом наших військових", - вважає експерт.

На думку фахівця, саме наявність мирного населення на заводі додає навантаження військовим, оскільки їм доводиться забезпечувати цивільних продовольством та медикаментами, які зараз закінчуються. “Але загалом, ситуація під контролем. Керівництво швидко орієнтується за умов, що виникають, і знаходить рішення. Тому, загрози повного знищення з боку Росії, на сьогоднішній день немає”, – резюмував експерт.

Додамо

Як повідомив, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, найближчим часом російські окупанти намагатимуться взяти під повний контроль Сєвєродонецьк. З цією метою ворог робить артилерійські масовані удари за підрозділами ЗСУ.

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