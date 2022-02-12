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"Повторения 2014-го не будет": Резников и Залужный заявили, что ВСУ готовы к отпору

"Повторения 2014-го не будет": Резников и Залужный заявили, что ВСУ готовы к отпору

Киев • УНН

 • 53072 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный сделали совместное заявление из-за обострения ситуации на фоне угрозы возможного вторжения РФ. Они заверили, что ВСУ готовы к отпору и не отдадут украинские земли, пишет УНН со ссылкой на заявление на сайте Минобороны.

Детали

“Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда "брат“ нагло вонзил нож в спину. Тогда многие психологически не были готовы сопротивляться тому, с кем вчера сидели за одним столом. Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают, и это важный элемент сдерживания”, — сказал синистр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, сегодня страна имеет самую мощную армию в Украине за последние 15 лет и мощнейшую армию в Европе, украинское войско возглавляют боевые генералы и офицеры.

“Каждый, кто хотя бы один раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен — повторения 2014 не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Не сомневайтесь — ВСУ абсолютно готовы к отпору и не отдадут Украинские земли!" - подчеркнул Резников.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный добавил, что 420 тысяч украинских воинов и каждый без исключения командир "уже смотрели в глаза смерти". “Командующие видов, родов, командиры бригад, батальонов и рот — это специалисты своего дела и патриоты своего государства. Мы не отдадим ни клочка Украинской земли!" - сказал Залужный.

Министр обороны, в свою очередь, отметил, что сейчас звучат уже далеко не впервые за последние полгода “объявления” о начале широкомасштабного вторжения России, и стоит воспринимать их как дополнительный способ разрушить намерения врага.

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Резников напомнил, что в течение месяца от разных стран получено почти 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Украинские воины уже прошли обучение и готовы применять весь арсенал средств, указали в МОУ.

Министр обороны подчеркнул, что ситуация контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами.

“Никто не может заглянуть в голову руководителям Кремля и наверняка сказать, какими конкретно могут быть действия. Но абсолютно ВСЕ сценарии развития мы просчитываем и готовы к ним. Сегодня очень много заявлений звучат, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем все, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации. Мы планируем идти политико-дипломатическим путем. Я вам больше скажу — именно дипломатическим и мирным путем вернутся домой и Донбасс с Луганской областью, и Крым с Севастополем!.. Именно опираясь на этот путь мы будем добиваться разблокирования вод Черного моря. Мощная армия, которую мы строим круглосуточно, Силы территориальной обороны — это наши важные дипломатические аргументы”, — добавил министр обороны Украины.

Залужный заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к отпору.

“Мы проводим и будем проводить обучение. Уже сейчас на полигонах по всей территории нашей страны проводится активная фаза командно-штабных учений "Метель-2022“. Мы постоянно повышаем свои оборонные способности, слаженность подразделений и военное мастерство. Проводим подготовку инструкторов — операторов ПТРК "Корсар“ и "Стугна-П“ для обучения личного состава Сил ТрО ВСУ. Мы усилили оборону Киева..." - заявил Залужный.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодня в информационном пространстве очень много информации по глубокой эскалации со стороны РФ. Украина принимает во внимание ее, но должна четко анализировать и готовиться к любым рискам.

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