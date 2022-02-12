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"Повторення 2014-го не буде": Резніков та Залужний заявили, що ЗСУ готові до відсічі

"Повторення 2014-го не буде": Резніков та Залужний заявили, що ЗСУ готові до відсічі

Київ • УНН

 • 53076 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний зробили спільну заяву через загострення ситуації на тлі загрози можливого вторгнення РФ. Вони запевнили, що ЗСУ готові до відсічі й не віддадуть українські землі, пише УНН з посиланням на заяву на сайті Міноборони.

Деталі

“Армія і добровольці змогли вистояти у 2014 році, коли "брат“ нахабно встромив ножа у спину. Тоді багато хто психологічно не був готовий чинити опір тому, з ким вчора сидів за одним столом. Зараз ситуація зовсім інша. У Кремлі це точно знають, і це важливий елемент стримування”, — сказав сіністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, сьогодні країна має найбільш потужну армію в Україні за останні 15 років і найпотужнішу армію в Європі, українське військо очолюють бойові генерали і офіцери.

“Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений — повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто. Не сумнівайтеся — ЗСУ абсолютно готові до відсічі і не віддадуть Українські землі!” — наголосив Резніков.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний додав, що 420 тисяч українських воїнів і кожен без винятку командир "уже дивилися в очі смерті". “Командувачі видів, родів, командири бригад, батальйонів і рот — це фахівці своєї справи і патріоти своєї держави. Ми не віддамо ні клаптика Української землі!” — сказав Залужний.

Міністр оборони, своєю чергою, зазначив, що наразі лунають вже далеко не вперше за останні пів року “оголошення” про початок широкомасштабного вторгнення Росії, і варто сприймати їх як додатковий спосіб зруйнувати наміри ворога.

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Резніков нагадав, що протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тонн сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Українські воїни вже пройшли навчання і готові застосовувати весь арсенал засобів, вказали у МОУ.

Міністр оборони наголосив, що ситуація контролюється українською розвідкою, армією і дипломатами.

“Ніхто не може зазирнути у голову очільникам Кремля і напевно сказати, якими конкретно можуть бути дії. Але абсолютно ВСІ сценарії розвитку ми прораховуємо і готові до них. Сьогодні дуже багато заяв лунають, з Москви навіть озвучують й такі, що Україна планує напасти на Росію. Це абсурд. Ми не збираємося ні на кого нападати, але робимо все, щоб зміцнити оборону і виключити можливість ескалації. Ми плануємо йти політико-дипломатичним шляхом. Я вам більше скажу — саме дипломатичним і мирним шляхом додому повернуться і Донеччина з Луганщиною, і Крим із Севастополем!.. Саме спираючись на цей шлях ми будемо домагатися розблокування вод Чорного моря. Потужна армія, яку ми розбудовуємо цілодобово, Сили територіальної оборони — це наші важливі дипломатичні аргументи”, — додав міністр оборони України.

Залужний запевнив, що Збройні сили України готові до відсічі.

“Ми проводимо і будемо проводити навчання. Вже зараз на полігонах по всій території нашої країни проводиться активна фаза командно-штабних навчань "Заметіль-2022“. Ми постійно підвищуємо свої оборонні спроможності, злагодженість підрозділів та військову майстерність... Проводимо підготовку інструкторів — операторів ПТРК "Корсар“ і "Стугна-П“ для навчання особового складу Сил ТрО ЗСУ. Ми посилили оборону Києва...” — заявив Залужний.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні в інформаційному просторі дуже багато інформації щодо глибокої ескалації з боку РФ. Україна бере до уваги її, але має чітко аналізувати та готуватися до будь-яких ризиків.

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