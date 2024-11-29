Повстанцы впервые с 2016 года зашли в Алеппо и продвигаются к центру города

Повстанцы ворвались во второй по величине город Сирии Алеппо, взорвав в пятницу два заминированных автомобиля, и вступили в бои с правительственными войсками на западной окраине города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Детали

Как сообщается, это первый случай нападения на город со стороны оппозиционных сил с 2016 года - тогда их вытеснили из восточных кварталов Алеппо после военной кампании, в которой сирийские правительственные войска поддерживались россией, Ираном и союзными им группировками.

По словам очевидцев в Алеппо, жители покидают кварталы на западной окраине города из-за обстрелов.

Вооруженные силы Сирии заявили в пятницу, что во время столкновений с повстанцами в сельской местности вокруг Алеппо и Идлиба было уничтожено несколько их беспилотников и тяжелое вооружение.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в пятницу повстанцы взорвали два заминированных автомобиля на западной окраине города. Один из командиров повстанцев опубликовал в социальных сетях записанное сообщение, в котором призвал жителей города сотрудничать с наступающими войсками.

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Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что повстанцы вошли в центр Алеппо. Ранее государственные СМИ Сирии сообщили, что снаряды повстанцев попали в студенческие общежития университета Алеппо в центре города, убив четырех человек, включая двух студентов.

Боевики также продвигались к городу Саракаб на северо - западе провинции Идлиб-стратегически важному району, обеспечивающему безопасность линий снабжения Алеппо.

Продвижение боевиков на этой неделе стало одной из крупнейших среди группировок, возглавляемых "Гаят Тахрир аш-Шам". Это самые интенсивные боевые действия на северо-западе Сирии с 2020 года, когда правительственные войска захватили районы, ранее контролируемые боевиками.

Вооруженные силы Сирии заявили, что повстанцы нарушают соглашение от 2019 года о деэскалации боевых действий в районе.

Обсерватория, наблюдающая за ходом боевых действий, сообщила, что в боях, которые начались в среду, погибли десятки бойцов с обеих сторон. Повстанцы захватили контроль над более чем 50 деревнями.

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Турецкое агентство Anadolu, передающее информацию из Идлиба, сообщило, что в начале пятницы повстанцы атаковали военную авиабазу к юго-востоку от Алеппо с помощью беспилотников, уничтожив один вертолет. По его данным, во время наступления оппозиционные группировки захватили тяжелое вооружение, склады и военные автомобили, принадлежащие правительственным войскам.

Дополнение

Битва за Алеппо в 2016 году стала поворотным моментом в войне между сирийскими правительственными войсками и повстанцами с тех пор, как в 2011 году протесты против правления Башара Асада переросли в войну.