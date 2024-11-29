Повстанцы впервые с 2016 года зашли в Алеппо и продвигаются к центру города

ukenru
Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
11:42 • 43240 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
10:56 • 69142 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
10:21 • 75818 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 116781 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 128126 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 130841 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132552 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 122865 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 111755 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 147760 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Госпогранслужбе не исключают, что польские фермеры могут в декабре заблокировать всю границу с Украиной

В Госпогранслужбе не исключают, что польские фермеры могут в декабре заблокировать всю границу с Украиной

 • 25393 просмотра
Закон о повышении налогов вступит в силу таки с 1 декабря: что произошло

Закон о повышении налогов вступит в силу таки с 1 декабря: что произошло

 • 16247 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 108339 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

 • 86678 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

 • 82852 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

15:50 • 1800 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

15:23 • 13430 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 108339 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 123494 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 144978 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

15:27 • 5386 просмотра
Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

14:33 • 10062 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

 • 82852 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

 • 86678 просмотра
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

 • 101556 просмотра
Актуальное
Повстанцы впервые с 2016 года зашли в Алеппо и продвигаются к центру города

Повстанцы впервые с 2016 года зашли в Алеппо и продвигаются к центру города

Киев  •  УНН

 • 4103 просмотра

Read in English

Сирийские повстанцы ворвались в Алеппо, взорвав два заминированных автомобиля на западной окраине. В результате боев погибли по меньшей мере 4 человека, повстанцы захватили более 50 сел и продвигаются к стратегическим объектам.

Повстанцы ворвались во второй по величине город Сирии Алеппо, взорвав в пятницу два заминированных автомобиля, и вступили в бои с правительственными войсками на западной окраине города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Детали

Как сообщается, это первый случай нападения на город со стороны оппозиционных сил с 2016 года - тогда их вытеснили из восточных кварталов Алеппо после военной кампании, в которой сирийские правительственные войска поддерживались россией, Ираном и союзными им группировками.

По словам очевидцев в Алеппо, жители покидают кварталы на западной окраине города из-за обстрелов. 

Вооруженные силы Сирии заявили в пятницу, что во время столкновений с повстанцами в сельской местности вокруг Алеппо и Идлиба было уничтожено несколько их беспилотников и тяжелое вооружение.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в пятницу повстанцы взорвали два заминированных автомобиля на западной окраине города. Один из командиров повстанцев опубликовал в социальных сетях записанное сообщение, в котором призвал жителей города сотрудничать с наступающими войсками.

Турецкие атаки в Сирии лишили воды более миллиона человек - ВВС19 нояб. 2024, 11:32 • 12040 просмотров

Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что повстанцы вошли в центр Алеппо. Ранее государственные СМИ Сирии сообщили, что снаряды повстанцев попали в студенческие общежития университета Алеппо в центре города, убив четырех человек, включая двух студентов.

Боевики также продвигались к городу Саракаб на северо - западе провинции Идлиб-стратегически важному району, обеспечивающему безопасность линий снабжения Алеппо.

Продвижение боевиков на этой неделе стало одной из крупнейших среди  группировок, возглавляемых "Гаят Тахрир аш-Шам". Это самые интенсивные боевые действия на северо-западе Сирии с 2020 года, когда правительственные войска захватили районы, ранее контролируемые боевиками.

Вооруженные силы Сирии заявили, что повстанцы нарушают соглашение от 2019 года о деэскалации боевых действий в районе. 

Обсерватория, наблюдающая за ходом боевых действий, сообщила, что в боях, которые начались в среду, погибли десятки бойцов с обеих сторон. Повстанцы захватили контроль над более чем 50 деревнями. 

Израиль атаковал тайные маршруты поставок оружия между Сирией и Ливаном13 нояб. 2024, 22:38 • 18402 просмотра

Турецкое агентство Anadolu, передающее информацию из Идлиба, сообщило, что в начале пятницы повстанцы атаковали военную авиабазу к юго-востоку от Алеппо с помощью беспилотников, уничтожив один вертолет. По его данным, во время наступления оппозиционные группировки захватили тяжелое вооружение, склады и военные автомобили, принадлежащие правительственным войскам.

Дополнение

Битва за Алеппо в 2016 году стала поворотным моментом в войне между сирийскими правительственными войсками и повстанцами с тех пор, как в 2011 году протесты против правления Башара Асада переросли в войну. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия
turtsiyaТурция
iranИран