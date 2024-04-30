Повреждены три кафе, магазин, несколько линий электропередач: оккупанты выпустили почти два десятка снарядов по Никопольщине

Армия рф атаковала Никопольский район на Днепропетровщине. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, повреждены три кафе, магазин, несколько линий электропередач, передает УНН.

В течение дня вражеская артиллерия пять раз работала по Никопольщине. Войска страны-агрессора выпустили почти два десятка снарядов. А еще - направили на район три дрона-камикадзе, сообщил Лысак.

Взрывы раздавались в Никополе, Марганецкой, Покровской сельской громадах. Повреждены три кафе, магазин, шесть частных домов, несколько линий электропередач. Люди не пострадали - отметил председатель Днепропетровской ОГА.

По его словам, на остальной территории Днепропетровщины - без обстрелов.