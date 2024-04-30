Пошкоджені три кафе, магазин, декілька ліній електропередач: окупанти випустили майже два десятки снарядів по Нікопольщині
Київ • УНН
російська артилерія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши три кафе, магазин, шість приватних будинків та кілька ліній електропередач, але ніхто не постраждав.
Армія рф атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пошкоджені три кафе, магазин, декілька ліній електропередач, передає УНН.
Протягом дня ворожа артилерія п’ять разів працювала по Нікопольщині. Війська країни-агресорки випустили майже два десятки снарядів. А ще – скерували на район три дрони-камікадзе, повідомив Лисак.
Вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Покровській сільській громадах. Пошкоджені три кафе, магазин, шість приватних осель, декілька ліній електропередач. Люди не постраждали
За його словами, на решті території Дніпропетровщини – без обстрілів.