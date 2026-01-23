Повредил государственную символику и угрожал полиции: в Запорожье задержали нетрезвого мужчину в День Соборности Украины

Фото: ГУНП Украины в Запорожской области

В Запорожье мужчина в День Соборности Украины повредил государственную символику на центральном проспекте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Запорожской области.

Детали

По данным правоохранителей, 22 января в 20:41 неизвестный мужчина возле проезжей части сломал крепления флажков синего и желтого цветов и бросил их на обочине. Это произошло на перекрестке проспекта Металлургов и Соборного.

Задержанным оказался 41-летний горожанин. Правоохранители составили в отношении него административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Самая строгая санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Но в 22:28 тот же горожанин позвонил в полицию и сообщил, что якобы имеет оружие. Также он угрожал взорвать административное здание выстрелом из пистолета.

Правонарушителя снова задержали. Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и сделал заведомо ложный вызов полиции. Его привлекли к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа от 850 до 3400 гривен.

Напомним

