Повредил государственную символику и угрожал полиции: в Запорожье задержали нетрезвого мужчину в День Соборности Украины

Эксклюзив
11:04 • 1250 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 13633 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 42413 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 26531 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 27336 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 26217 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 26204 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 50320 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 60872 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 41541 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 22012 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 23168 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 54374 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 34736 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 20035 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 42413 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 48395 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 51844 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 62683 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 53738 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Сергей Кислыця
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Европа
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 308 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 24878 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 41032 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 36391 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 65128 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Повредил государственную символику и угрожал полиции: в Запорожье задержали нетрезвого мужчину в День Соборности Украины

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Запорожье мужчина в День Соборности повредил государственную символику, сломав крепления флажков. Позже он в состоянии алкогольного опьянения совершил ложный вызов полиции, угрожая оружием.

Повредил государственную символику и угрожал полиции: в Запорожье задержали нетрезвого мужчину в День Соборности Украины
Фото: ГУНП Украины в Запорожской области

В Запорожье мужчина в День Соборности Украины повредил государственную символику на центральном проспекте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Запорожской области.

Детали

По данным правоохранителей, 22 января в 20:41 неизвестный мужчина возле проезжей части сломал крепления флажков синего и желтого цветов и бросил их на обочине. Это произошло на перекрестке проспекта Металлургов и Соборного.

Задержанным оказался 41-летний горожанин. Правоохранители составили в отношении него административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Самая строгая санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Но в 22:28 тот же горожанин позвонил в полицию и сообщил, что якобы имеет оружие. Также он угрожал взорвать административное здание выстрелом из пистолета.

Правонарушителя снова задержали. Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и сделал заведомо ложный вызов полиции. Его привлекли к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа от 850 до 3400 гривен.

Напомним

В Кропивницком полиция задержала 43-летнего мужчину, который в состоянии опьянения сорвал, порвал и топтал Государственный флаг возле автостанции.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Украина
Кропивницкий
Запорожье