Ексклюзив
11:04 • 1300 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 13704 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 42664 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 26660 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 27451 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 26307 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 26249 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 50365 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 60904 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 41552 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
Ексклюзив
Ексклюзив
Пошкодив державну символіку та погрожував поліції: у Запоріжжі затримали нетверезого чоловіка на День Соборності України

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У Запоріжжі чоловік у День Соборності пошкодив державну символіку, зламавши кріплення прапорців. Пізніше він у стані алкогольного сп'яніння здійснив неправдивий виклик поліції, погрожуючи зброєю.

Пошкодив державну символіку та погрожував поліції: у Запоріжжі затримали нетверезого чоловіка на День Соборності України
Фото: ГУНП України в Запорізькій області

У Запоріжжі чоловік в День Соборності України пошкодив державну символіку на центральному проспекті. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Запорізькій області.

Деталі

За даними правоохоронців, 22 січня о 20:41 невідомий чоловік біля проїжджої частини зламав кріплення прапорців синього та жовтого кольорів та кинув їх на узбіччі. Це сталось на перехресті проспекту Металургів та Соборного.

Затриманим виявився 41-річний містянин. Правоохоронці склали щодо нього адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Найсуворіша санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді адміністративного арешту на строк до 15 діб.

Але о 22:28 той самий містянин зателефонував до поліції та повідомив, що ніби то має зброю. Також він погрожував підірвати адміністративну будівлю пострілом з пістолета.

Правопорушника знову затримали. Було встановлено, що  перебував у стані алкогольного сп'яніння і зробив завідомо неправдивий виклик поліції. Його притягнули до відповідальності за скоєння правопорушення передбаченого ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 850 до 3400 гривень.

Нагадаємо

У Кропивницькому поліція затримала 43-річного чоловіка, який у стані сп'яніння зірвав, порвав та топтав Державний прапор біля автостанції.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Україна
Кропивницький
Запоріжжя