Пошкодив державну символіку та погрожував поліції: у Запоріжжі затримали нетверезого чоловіка на День Соборності України

Фото: ГУНП України в Запорізькій області

У Запоріжжі чоловік в День Соборності України пошкодив державну символіку на центральному проспекті. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Запорізькій області.

Деталі

За даними правоохоронців, 22 січня о 20:41 невідомий чоловік біля проїжджої частини зламав кріплення прапорців синього та жовтого кольорів та кинув їх на узбіччі. Це сталось на перехресті проспекту Металургів та Соборного.

Затриманим виявився 41-річний містянин. Правоохоронці склали щодо нього адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Найсуворіша санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді адміністративного арешту на строк до 15 діб.

Але о 22:28 той самий містянин зателефонував до поліції та повідомив, що ніби то має зброю. Також він погрожував підірвати адміністративну будівлю пострілом з пістолета.

Правопорушника знову затримали. Було встановлено, що перебував у стані алкогольного сп'яніння і зробив завідомо неправдивий виклик поліції. Його притягнули до відповідальності за скоєння правопорушення передбаченого ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 850 до 3400 гривень.

Нагадаємо

