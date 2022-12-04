Воздушные силы уничтожили российский вертолет Ка-52
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня, 4 декабря, украинские военнослужащие сбили вражеский вертолет Ка-52. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, информирует УНН.
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"Сегодня, около 14.00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" был сбит вражеский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
Справка
Ка-52 – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 91 150 оккупантов. В Генштабе ВСУ добавили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Украинские защитники на востоке за примерно два часа "приземлили" два российских военных самолета - "Су-24м" и "Су-25".