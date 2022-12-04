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Воздушные силы уничтожили российский вертолет Ка-52

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня, 4 декабря, украинские военнослужащие сбили вражеский вертолет Ка-52. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, информирует УНН.

Цитата 

"Сегодня, около 14.00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" был сбит вражеский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении. 

Справка

Ка-52 – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя. 

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 91 150 оккупантов. В Генштабе ВСУ добавили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Украинские защитники на востоке за примерно два часа "приземлили" два российских военных самолета - "Су-24м" и "Су-25". 

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