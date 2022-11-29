На сході за приблизно дві години збили дві російські "Сушки"

Цитата

"28 листопада близько 15-ї та 17:00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено два російських літаки: бомбардувальник Су-24м на Лисичанському напрямку; штурмовик Су-25 на Бахмутському", - зазначили у ПС ЗСУ у Telegram.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 88 380 осіб, 2911 танків, 280 літаків та сотень одиниць військової техніки.