На сході за приблизно дві години збили дві російські "Сушки"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українські захисники на сході за приблизно дві години "приземлили" два російських військових літаків - "Су-24м" та "Су-25", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"28 листопада близько 15-ї та 17:00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено два російських літаки: бомбардувальник Су-24м на Лисичанському напрямку; штурмовик Су-25 на Бахмутському", - зазначили у ПС ЗСУ у Telegram.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 88 380 осіб, 2911 танків, 280 літаків та сотень одиниць військової техніки.