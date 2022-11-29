Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 88 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.11 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 88 380 (+480) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2911 (+3),



бойових броньованих машин ‒ 5866 (+5),



артилерійських систем – 1901 (+2),



РСЗВ – 395 (+0),



засобів ППО ‒ 209 (+0),



літаків – 280 (+2),



гелікоптерів – 261 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),



крилатих ракет ‒ 531 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7),



спеціальної техніки ‒ 163 (+0).



Доповнення

Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області.